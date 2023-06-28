Airpods Max – повнорозмірні бездротові навушники від Apple

Багато пропозицій від компанії Apple дозволяють задовольнити величезну кількість запитів покупців. Популярністю користуються бездротові невеликі навушники-вкладиші, які застосовуються для телефонних розмов, прослуховування музики, активації ігор, перегляду фільмів і серіалів. Але окрема категорія користувачів мріє про повнорозмірні моделі, і вони є – Airpods Max.

Читай також: Найкращі басейни просто неба в Києві та області

У них класичне виконання та зовнішній вигляд, нагадують стандартні комп’ютерні навушники минулих часів. За їх продуктивність відповідає два чіпи Н1, формуючи унікальну роботу та ефективність. Вибираючи навушники apple airpods max, можна проаналізувати асортимент і знайти відмінні конкурентні рішення. Вони відрізняються кольором та набором додаткових функцій.

Зовнішній вигляд

Форма аксесуара створювалася з урахуванням анатомічної форми голови. Оголов’я м’яке за рахунок силікону на ньому. Управління передбачено на правому вкладиші, що нагадує виконання багатьох інших навушників від

Apple. Можна активувати одним натисканням помічника, відповісти або відхилити дзвінок, змінити гучність, а також поставити на паузу пісню.

Амбушюри м’які і водночас міцні, з часом вони не посипляться і не розшаровуватимуться. Представлені фірмові відтінки від виробника:

чорний, що доповнюється глянцевим блиском;

сріблястий, що нагадує колір оформлення комп’ютерної техніки;

блакитний, що має переливи;

зелений з оливковими відтінками;

рожевий курний для дівчат.

Через таку різноманітність навушники стануть чудовим способом організувати подарунок іншій людині.

Функції

Чіткість звучання – ключова перевага навушників поряд із простотою підключення. Використання пристрою за аналогією з іншою продукцією Apple. Є можливість одночасного підключення до різних джерел звуку і звук буде йти з того джерела, яке зараз активовано користувачем.

Ключова фішка – просторове звучання. За рахунок великих динаміків можна тривимірний акустичний і при перегляді фільму створюється ефект присутності в ньому. Завдяки цьому додатково активується багатоканальність.

Додаткові особливості

Навушники мають вбудований мікрофон, що перетворює їх у переговорний пристрій. Бездротове підключення виключає необхідність користуватися проводами, що гарантує зручність і свободу дій. Є можливість підключити навушники до всієї екосистеми Apple.