На Львівщині солдат потрапив у лікарню після побиття на полігоні: справу розслідує ДБР

На Львівщині на полігоні капітан побив солдата Назара Матвіїшина, внаслідок чого той отримав травми внутрішніх органів. Про це розповіла сестра постраждалого Марта Матвіїшина у Facebook.

За її словами, брат потрапив у Львівський військовий госпіталь із діагнозом гострий апендицит, однак в ході операції, лікарями виявлено сильні пошкодження внутрішніх органів. Згодом у нього стався внутрішній крововилив внаслідок розриву печінки.

«Мого брата побив його капітан, Зозульчак Іван. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі «для профілактики», — написала вона.

У коментарі ZAXID.NET жінка уточнила, що її брат пішов добровольцем на службу після початку повномасштабної війни. Побили його на полігоні на Сокальщині – наступного дня після повернення на ротацію з фронту. Зі слів сестри, капітан напав на солдата під час конфлікту, коли той вийшов з намету в туалет.

Через побиття брата Марта Матвіїшин звернулася з заявою в правоохоронні органи.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі Суспільному повідомила, що за заявою відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією ч.5 ст.426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Наразі встановлюють усі обставини інциденту. Досудове розслідування ведуть слідчі ДБР.

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