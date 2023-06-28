Поява «вагнерівців» у Білорусі не загрожує Україні — Зеленський

Перекидання бойовиків ПВК «Вагнер» до Білорусі не несе серйозної загрози для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, пише Інтерфакс-Україна

«Я не можу сказати, наскільки вони («вагнерівці»— ред.) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий», — сказав він.

За словами президента, багатьох найманців знищили Збройні сили України, тому на Москву пішло порівняно небагато з них.

Зеленський додав, що ситуація на півночі нашої держави незмінна та контрольована, повторення російського походу на Київ неможливе.

«Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, після провалу заколоту «вагнерівців» Олександр Лукашенко запросив до Білорусі ватажка ПВК Євгена Пригожина та його найманців.

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