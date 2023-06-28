Переможцем конкурсу на керівника АРМА стала Олена Дума

43-річна Олена Дума виграла конкурс з відбору голови АРМА. На посаді її має затвердити Кабмін. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Кандидатуру Думи підтримали шість із восьми членів конкурсної комісії.

Раніше вона працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (Кабінет Міністрів України, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник Чернігівської ОДА). Також очолювала профспілкові організації різного рівня.

Водночас її кандидатуру розкритикували антикорупційні організації, зокрема у Центрі протидії корупції та Transparency International Ukraine. Там зазначають, що досвід Думи не повʼязаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів, а також вказують на її можливу політичну заангажованість.

Нагадаємо, саме до АРМА передають майже всі заарештовані російські та білоруські активи. Зараз в управлінні організації перебувають активи на понад 5 млрн грн.

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