Рада ухвалила закон про доплати військовим

ВР ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим, прийнятий у першому читанні 30 травня.
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Документ підтримали 311 нардепів, повідомив депутат від “Голосу” Ярослав Железняк.
Він зазначив, що у законі збережені з першого читання норми:
- Військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз (для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання, — ред.).
- Доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс. Теж за порядком, визначеним КМУ.
- Відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.
- Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки
- Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.
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