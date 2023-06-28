Івана Купала в Україні: як язичницьке свято стало християнським і коли його відзначають

Сhas News розповідає про найулюбленіше літнє свято українського народу — Івана Купала, про його історію, традиції і обряди.

Івана Купала: історія свята

Свято Купала є одним з найдавніших слов’янських свят.

У дохристиянські часи воно, як у багатьох інших народів, було прив’язане до літнього сонцестояння, яке зараз у нас припадає на 20-21 червня. Наші предки вклонялись богу Сонця Ярилі, збирали лікарські трави, палили багаття,

Також в цей день особливою силою наділяли воду. Давні слов’яни вірили, що занурення у річку чи озеро на Купала допоможе очиститися від усього поганого.

Чому свято Івана Купала так називається

За однією з версій, саме традиція купань на свято й дало йому назву Купала. За іншою, корінь «куп» походить від слів «вкупі», «купно» — тобто назва Івана Купала веде коріння від звичаїв збиратися і святкувати гуртом.

Після запровадження на наших землях християнства улюблене народне свято залишили, але стали відзначати його у ніч проти Різдва Івана Хрестителя, або Іванова Дня, 24 червня. Традиції лишились, а до назви додалось ім’я Івана — Івана Купала.

Івана Купала: коли святкують

У 1918 році на території України запровадили новий світський календар, натомість церква продовжувала відзначати свята за юліанським календарем. Тому свято Івана Купала стало припадати на ніч перед 7 липня, що вже значно відстояло від дня літнього сонцестояння.

У 2022 році Православна церква України Православна церква України (ПЦУ) ухвалила перехід на григоріанський календар з 1 вересня 2023 року. За ним, Різдво Івана Хрестителя переходить з 7 липня на 24 червня. І, відповідно, й свято Івана Купала.

Втім, церковники зазначають, що люди можуть продовжувати святкувати й за старим календарем.

Традиції та обряди на Івана Купала

В ніч на Івана Купала молодь палила багаття і стрибала через них. Це, за віруванням, очищає від зла та надає сил.

Також через полум’я стрибали молоді пари, взявшись за руки. Якщо молоді не відпускали рук один одного у стрибку, вважалось, що їм судилося бути разом.

Селяни навіть проганяли через вогонь худобу, щоб вона давала більше молока і не хворіла.

Якщо у родині хворіло дитя, у багатті спалювали його сорочку.

Щодо купань, то була традиція пірнати у водоймища саме в день Івана Купала. Натомість у ніч проти свята у води не заходили, бо, за повір’ям, русалки могли потягнути людину на дно.

На Івана Купала дівчата плели вінки і прикрашали ними голови. А ще — збирали лікарські трави.

Також молодь шукала квітку папороті, яка, за віруваннями, приносила щастя.

Ворожіння на Івана Купала

Молоді незаміжні дівчата в ніч на Івана Купала проводили обряд на нареченого. Вони заплітали вінки, ставили всередину невеликі свічки і пускали вінки на воду. Вважалось, до якого берега приб’ється вінок — звідти й прийде до дівчини наречений.

Якщо ж вінок йшов на дно або зупинявся посеред водоймища, значить, дівчині ще рік ходити в дівках.

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