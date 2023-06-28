Під час заколоту Пригожин планував взяти Шойгу та Герасимова в полон — ЗМІ

Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин під час свого заколоту планував взяти у полон міністра оборони рф Сергія Шойгу та керівника Генштабу Валерія Герасимова.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників.

Співрозмовники зазначають, що «вагнерівці» планували захопити російських посадовців під час їхнього візиту до південних регіонів рф на кордоні з Україною.

Втім, російська фсб дізналась про плани Пригожина за два дні до початку перевороту. Про витік даних згодом стало відомо і самому ватажку «вагнерівців». Тому, йому довелися змінити його та відправити колону на Москву.

Західні чиновники вважають, що початковий план Пригожина міг бути успішним, якби не витік даних. За їхніми даними керівник ПВК міг сам розповісти про свої наміри заступнику командувача військ рф Суровікіну. Але наразі точно не відомо від кого фсб дізналася про плани «вагнерівців».

Заколот Пригожина: що відомо

Увечері 23 червня засновник російської ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, через що «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова-на-Дону, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.

Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорим із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і вертаються в польові табори.

26 червня ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин вперше прокоментував свій невдалий «похід на Москву».

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