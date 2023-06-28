ВАКС взяв під варту очільника Тернопільської облради Михайла Головка

28 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у хабарництві.
Про це пише «Суспільне».
Головко перебуватиме під арештом 60 діб. Але його можуть випустити під заставу у 805 тис. грн. У разі внесення суми посадовець повинен носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.
Нагадаємо, Михайла Головка та двох заступників голови місцевої ВЦА затримали під час отримання однієї з частин хабаря.
За даними слідства, посадовці вимагали близько 2,4 мнл грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
НАБУ показало відео розмови підприємця та затриманих посадовців.
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