ВАКС взяв під варту очільника Тернопільської облради Михайла Головка

28 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у хабарництві.

Про це пише «Суспільне».

Головко перебуватиме під арештом 60 діб. Але його можуть випустити під заставу у 805 тис. грн. У разі внесення суми посадовець повинен носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, Михайла Головка та двох заступників голови місцевої ВЦА затримали під час отримання однієї з частин хабаря.

За даними слідства, посадовці вимагали близько 2,4 мнл грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

НАБУ показало відео розмови підприємця та затриманих посадовців.

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