Наразі ПВК «Вагнер» не воює на фронті — Маляр

Поки що найманці ПВК «Вагнер» не беруть участі в бойових діях на фронті.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Громадське.
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За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, хоча ПВК «Вагнер» сьогодні не воює на українській території, росія ввела «десантно-штурмові бригади та професіоналів», а також нові підрозділи.
Маляр зауважила, що спроба заколоту «вагнерівців» не вплинула на фронт. Однак зазначила, що коли військові планують наступальні й оборонні дії, то «враховують фактор політичної нестабільності в росії». Вона додала, що нині у рф є конкуренція між різними «кланами» та спецслужбами.
Заступниця міністра оборони закликала «не плекати ніяких ілюзій» щодо рф і не думати, що межі європейського кордону можуть їх стримати.
«Треба враховувати, що вони можуть рушити й на Євросоюз, якщо їх тут не зупинити. Беручи до уваги, що в них ще й приватні військові компанії виходять з-під контролю, може бути все що завгодно», — уважає Маляр.
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