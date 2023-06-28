29 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 29 червня

Сьогодні відзначають Всесвітній день промислового дизайну. Його започаткували у 2007 році до 50-річного ювілею Всесвітньої організації дизайну.

Також 29 червня відзначають Міжнародний день тропіків. Заходи цього дня покликані підвищити рівень обізнаності населення про проблеми тропіків.

Сейшельські Острови святкують сьогодні День незалежності (від Сполученого Королівства, 1976).

Еквадор — День інженера.

Нідерланди — День ветеранів.

Гренада — День рибалки.

Непал — Національний день рису.

Індія — Національний день статистики.

Яке релігійне свято 29 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять святителя Тихона.

Він народився у ІV столітті у місті Аматус (Амафунт, Аматунт) на Кіпрі у християнській родині. Був прийнятий до церковного клиру, став читцем. Пізніше отримав сан диякона, а після смерті єпископа Амафунтського був обраний на замість нього на цю посаду.

Тихон активно насаджував християнство, викорінював залишки язичництва на Кіпрі. Помер у 425 році.

День ангела 29 червня

Іменини в цей день святкують Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

Які історичні події стались 29 червня

1174 — перша згадка про Полтаву в Іпатіївському літопису.

1579 — в голландському місті Маастрихт іспанські війська вчинили масову різню мирного населення.

1613 — у Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра «Генріх VIII» загорівся і вщент згорів театр «Глобус».

1644 — у битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.

1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького.

1925 — американець Марвін Піпкін запатентував електричну лампочку з матовим покриттям.

1945 — Закарпаття, яке перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР.

1949 — у ПАР набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

1958 — збірна Бразилії з футболу перемогла Швецію у фіналі чемпіонату світу (5:2) і вперше стала чемпіоном світу.

1972 — у США при розгляді справи «Фермен проти штату Джорджія» Верховний суд постановив, що смертна кара суперечить конституції.

2007— у США надійшов у продаж перший iPhone.

Хто народився 29 червня

1397 — Хуан II, король Арагона (1458—1479) і Наварри (1425—1479).

1798 — Джакомо Леопарді, італійський поет, філософ.

1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор.

1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер.

1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор.

1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер.

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