Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2023 року

Ворог продовжує зосереджуватись на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — за добу відбулось 40 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Серед них Леонівка Чернігівської області, Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти без успіху наступали в районі Роздолівки. Завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник провів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Сєверного. Разом з тим завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог провів безуспішний наступ в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаударів біля Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Серед них Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, п’ять — по ЗРК та один — по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

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