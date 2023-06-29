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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 29 червня

29.06.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 680 окупантів, 27 артилерійських систем та винищувач Су-25.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 29 червня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків — 4038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 7857 (+10) од,
  • артилерійських систем — 4116 (+27) од,
  • РСЗВ — 627 (+0) од,
  • засоби ППО — 388 (+1) од,
  • літаків — 315 (+1) од,
  • гелікоптерів — 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3513 (+14),
  • крилаті ракети — 1261 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6780 (+6) од,
  • спеціальна техніка — 569 (+6).

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