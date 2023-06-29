Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 29 червня

За минулу добу Сили оборони знищили 680 окупантів, 27 артилерійських систем та винищувач Су-25.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 29 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,

танків — 4038 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7857 (+10) од,

артилерійських систем — 4116 (+27) од,

РСЗВ — 627 (+0) од,

засоби ППО — 388 (+1) од,

літаків — 315 (+1) од,

гелікоптерів — 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3513 (+14),

крилаті ракети — 1261 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6780 (+6) од,

спеціальна техніка — 569 (+6).

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