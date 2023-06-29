Кількість загиблих через удар по Краматорську зросла до 12

Уранці 29 червня з-під завалів у Краматорську дістали ще одного загиблого.

Про це повідомили у ДСНС.

Так, загальна кількість жертв — 12 осіб. Троє із них — діти. Як уточнюють у МВС, усіх загиблих вдалося ідентифікувати.

У результаті двох обстрілів травмовано 65 людей.

Розбір завалів та рятувальні робити завершені.

Нагадаємо, окупанти завдали удару з Іскандерів по Краматорську 27 червня. Одна ракета влучила по кафе «RIA Pizza» в центрі міста, де було багато людей, друга —вдарила по селу Біленьке на околиці Краматорська.

СБУ вже затримала зрадника, який коригував ракетний удар по місту. У росії теракт назвали ударом по «пункту дислокації» командирів ЗСУ.

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