У Запоріжжі пройдуть навчання на випадок вибуху на ЗАЕС: що відомо

29 червня у Запоріжжі та області розпочинаються командно-штабні навчання на випадок можливого теракту ЗАЕС.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

«Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС», — йдеться в повідомленні.

Попередили, що через навчання можуть тимчасово обмежити рух на окремих ділянках.

В ОВА запевнили, що наразі ситуація контрольована. Тому, громадян закликали фотографувати і не викладати в мережу тренування екстрених служб.

Нагадаємо, голова ГУР України Кирило Буданов заявив, що росія завершила підготовку до атаки на Запорізькій АЕС. Він також раніше попереджав, що рф замінувала охолоджувач заводу. Також нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджений.

Водночас у США не бачать ознак, що росія готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю.

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