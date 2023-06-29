Серед уламків підводного човна «Титан» виявили останки загиблих

Берегова охорона США виявила людські останки разом з уламками підводного човна «Титан», які дістали з дна Атлантичного океану.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Берегова охорона США підняла уламки та речові докази з океанського дна на місці (вибуху — Прим. ред.) глибоководного апарата «Титан». Медики Сполучених Штатів проведуть офіційний аналіз ймовірних людських останків, які знайшли в уламках на місці інциденту», — йдеться у заяві.

Додають, що слідчі з декількох країн досліджуватимуть уламки, щоб зрозуміти причини катастрофи на батискафі.

Нагадаємо, підводний апарат «Титан» відправився з туристами на екскурсію до уламків «Титаніка» 18 червня. Подорож мала тривати близько восьми годин, але через 1 годину 45 хвилин після занурення зв’язок із судном перервався.

22 червня рятувальники знайшли уламки підводного човна «Титан». Всі пасажири вважаються загиблими. Chas News розповідав, що відомо про зникнення човна та хто перебував на борту.

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