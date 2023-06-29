У Міноборони розповіли про просування Сил оброни на сході та півдні

Силам оборони вдалося просунутися на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, на півдні українські захисники мають успіх на напрямку Рівнопіль — Володине, зараз вони закріплюються на відвойованих рубежах та завдають значних втрати росіянам. Також окупантів продовжують нищити на Запорізькому та Мелітопольському напрямках. На Бердянському напрямку є просування на 1300 м.

На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили оперативну ініціативу. Водночас там тривають найгарячіші бої, ворог перекинув туди багато резервів, аби утримати зайняті позиції. У напрямку Кліщіївка просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки — на 1500 м.

«Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах», — розповіла Маляр.

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