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У Європарламенті експонують малюнки юних українців про майбутнє без війни

29.06.2023

У столиці Бельгії у будівлі Європейського парламенту відкрили виставку юних українських художників «Світ, в якому я хочу жити!» (The world i want to live in!). Вона показує світ майбутнього очима дітей, де немає місця війні, жорстокості та несправедливості.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Посольство України в Бельгії.

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Зазначається, що виставка триватиме до 3 липня 2023 року в Українському хабі громадянського суспільства в будівлі Європарламенту, станція Європа, Брюссель.

Дипломатичне представництво подякувало за сприяння в організації цього заходу Міжнародній асоціації «Солдати миру» (AISP/SPIA), Бельгійському відділенню, та особисто віцепрезиденту Міжнародної асоціації «Солдати миру» в Західній Європі пану Альберту Тібору, а також Спілці миротворців ООН (м. Харків).

Особливу подяку висловлено Українському хабу громадянського суспільства за партнерство в рамках цього проєкту.

«Нам дуже приємно, що завдяки роботам цих юних українських митців світ може зрозуміти головну думку – війні не місце в невинних дитячих серцях», – зауважили в Посольстві.

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