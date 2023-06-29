СБУ затримала агента рф, який готував удари по аеродромах на Кіровоградщині (фото)

Служба безпеки затримано агента фсб, який займався підготовкою нових повітряних ударів рф по авіаційній інфраструктурі на Кіровоградщині.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадник — мешканець Кропивницького, якого росіяни завербували на початку 2023 року. Фсб помітила чоловіка через його антиукраїнські дописи в одному з прокремлівських Telegram-каналів. Керував зрадником кадровий співробітник 5-ї служби фсб з території окупованого Криму.

Для виконання завдань росіян агент збирав інформацію про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ. Також окупанти доручили йому знайти вогневі позиції системи ППО неподалік авіаційних об’єктів.

Крім того, росіяни хотіли з’ясувати через зрадника кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону. Ці дані росіяни хотіли використати для підготовки нових ударів по українських об’єктах.

Фсб переказувала колаборанту гроші у криптовалюті на «поточні витрати». Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тис. грн.

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого інформатора «на гарячому» — він знімав на відео територію однієї з військових частин ЗСУ. У фігуранта вилучили телефон через який він фіксував потрібні цілі та спілкувався з ворогом.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.