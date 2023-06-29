Більшість українців мають родичів або друзів, які загинули або отримали поранення на війні — опитування (інфографіка)

78% мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через вторгнення росіян.

Про свідчать дані опитування КМІС, яке проводили з 26 травня по 5 червня.

Українці, які відповідали схвально, у середньому мають по 7 близьких або друзів, які були поранені або загинули.

При цьому 64% респондентів знайомі з пораненими на війні. У середньому кожен українець, який відповів схвально, має 5 поранених близьких людей.

А 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув. У середньому знають по 3 загиблих близьких.

По українських регіонах кількість людей, які мають загиблих або поранених, коливається від 70% на Сході до 80% на Заході.

Попереднє опитування КМІС свідчить про те, що майже 80% українців хочуть закриті кордони та візи з рф.

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