Більшість українців мають родичів або друзів, які загинули або отримали поранення на війні — опитування (інфографіка)

78% мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через вторгнення росіян.
Про свідчать дані опитування КМІС, яке проводили з 26 травня по 5 червня.
Українці, які відповідали схвально, у середньому мають по 7 близьких або друзів, які були поранені або загинули.
При цьому 64% респондентів знайомі з пораненими на війні. У середньому кожен українець, який відповів схвально, має 5 поранених близьких людей.
А 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув. У середньому знають по 3 загиблих близьких.
По українських регіонах кількість людей, які мають загиблих або поранених, коливається від 70% на Сході до 80% на Заході.
Попереднє опитування КМІС свідчить про те, що майже 80% українців хочуть закриті кордони та візи з рф.
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