«Маємо просування вперед»: Сирський показав, як Сили оборони знищують техніку росіян під Бахмутом (відео)

Українські захисники знищили на Бахмутському напрямку міномет «Васільок» і склад боєкомплекту окупантів.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«Працюють 45 ОАБр та 57 ОМПБр. На Бахмутському напрямку був знищений міномет «Васільок» і склад БК», — йдеться в повідомленні.

Він підтвердив, що Сили оборони мають просування під Бахмутом.

«І воно продовжується. Рухаємось», — додав командувач.

Раніше у Міноборони розповіли, на скільки Силам оброни вдалося просунутися на сході та півдні.

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