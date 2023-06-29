Росіяни заперечують обстріл кафе у Краматорську, проте вигадали «ізраїльський паспорт» Олени Зеленської

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.

З 22 по 28 червня в медіа-просторі ширилось таке:

❌ В Кремлі заперечують ракетний обстріл Краматорська, кажуть, нібито «росія не б’є по цивільній інфраструктурі».

❌ Знайшли фото «ізраїльського паспорта» Олени Зеленської.

❌ З Києво-Печерської лаври вивезуть християнські цінності.

❌ Росіяни знову перекладають відповідальність за війну в Україні на США.

Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 22—28 червня.

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