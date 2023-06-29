СБУ ліквідувала підпільну типографію, яка виготовляла фальшиві документи для «легалізації» росіян

Служба безпеки України ліквідувала підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для легалізації росіян в Україні та ЄС.

«СБУ спільно з Нацполіцією заблокувала ще одну міжрегіональну схему виготовлення і продажу підроблених документів України. У результаті комплексних заходів у декількох областях нашої держави викрито організатора оборудки й трьох його поплічників», — йдеться у повідомленні.

Ділки пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю.

В СБУ зазначають, що серед клієнтів були громадяни росії, які на підставі фейкових документів намагалися «легалізуватися» в Україні або виїхати до Євросоюзу.

«Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Так, наприклад, за одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили $1,1 тис, а фейкове посвідчення водія продавали за $600. При цьому, щомісяця зловмисники виконували від 100 і більше «замовлень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, вони виготовляли фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я. Таку послугу ділки оцінювали від $5 до $10 тис.

Під час понад 150 обшуків у підпільному «цеху», а також за адресами проживання і роботи фігурантів у Київській, Рівненській, Харківській, Одеській і Закарпатській областях виявлено:

бланки фальшивих документів;

обладнання для виготовлення підробок та нанесення на них голографічних захисних елементів;

печатки та штампи, які використовували в незаконній діяльності.

Наразі організатору схеми, його «кур’єру» з Бучі (Київська обл.), а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

«Двоє із вищевказаних фігурантів уже перебувають під вартою. Також планується повідомлення про підозру ще одному учаснику схеми із Рівного і нотаріусу з Харкова. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала зрадника, який коригував ракетний удар по Краматорську.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.