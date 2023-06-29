Верховна Рада звузила можливості відстрочки від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю

Верховна Рада України ухвалила закон, що звужує коло осіб, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Зміни торкнуться тих, хто має родичів з інвалідністю.

Йдеться про законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила в середу, 28 червня.

Як пише Ukrainian Military Pages, змінюється чинна наразі норма, що відстрочку від мобілізації отримують військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Ухвалений закон визначає, що відстрочку можна буде оформити лише в тому випадку, якщо в родині не має інших людей, зобов’язаних утримувати особу з інвалідністю. Для цього законопроєкт доповнює абзац 11 частини І статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».

Ухвалений закон ще має підписати президент.

Нагадаємо, загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року. Під час воєнного стану військовозобов’язаними вважають усіх чоловіків від 18 до 60 років.

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