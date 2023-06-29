Гроші від продажу ТРЦ Ocean Plaza передадуть на ліквідацію наслідків війни

Фонд держмайна зареєстрував корпоративні права на 66,65% власності київського ТРЦ Ocean Plaza. Запис вже внесено у Єдиний держреєстр, саме ця частка комплексу належить державі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Наразі триває аудит, оцінка вартості активу та інші заходи перед приватизацією. Після цього процесу Фонд прийме рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав, повідомили в ФДМУ.

За словами Дениса Шугалія, першого заступника голови Фонду, усі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

20 березня Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського олігарха Аркадія Ротенберга, його сина та ще двох громадян РФ. Так, на користь держави стягнуто 100% статутного капіталу компанії «Авангард-Віларті», право на яку зареєстроване компаніями Ocean Plaza та Ethoder Investments. Крім того, конфіскували 66,65 % статутного капіталу фірми «Інвестиційний союз “Либідь”.