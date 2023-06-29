Супермісяць у липні 2023: коли спостерігати та як він впливає на людину

На початку липня 2023 року під час повного Місяця можна спостерігати так званий супермісяць.

Сhas News розповідає, що таке супермісяць і як він впливає на людину.

Що таке Супермісяць

Супермісяць — це не офіційний астрономічний термін. Це слово вперше використав американський астролог Річард Нолле у статті 1979 року для журналу Dell Horoscope. Він описав це явище як «новий або повний місяць у момент максимального, або майже максимального (до 90%) зближення з Землею на заданій орбіті».

Отже, супермісяць, або суперповня — це явище, коли повний Місяць підходить найближче до Землі. У цей час супермісяць виглядає на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж звичайний повний Місяць.

Суперповня у липні 2023: коли спостерігати

Суперповня у липні 2023 року припадає на 3 липня. Її можна буде спостерігати всю ніч.

Супермісяць у 2023 році

Якщо брати до уваги наближення Місяця до Землі до 90%, то у 2023 році спостерігаються кілька супермісяців:

21 січня: супермолодик

супермолодик 20 лютого: супермолодик

супермолодик 3 липня: суперповня

суперповня 1 серпня: суперповня

суперповня 31 серпня: суперповня

суперповня 29 вересня: суперповня

Як супермісяць впливає на людину

Під час повного Місяця потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

У період супермісяця його енергетичний вплив на землю і її мешканців зростає. Втім супермісяць, попри деякі забобони, не викликає великих потопів, землетрусів, цунамі чи вивержень вулканів. Суперповня лише спричиняє трохи вищі припливи, ніж звичайні.

До того ж 3 липня 2023 року Місяць перебуватиме у знаку Козерога, тому вважається, що сила стихії Землі дещо послабить енергетику Місяця.

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