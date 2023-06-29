Понад 200 осіб отримали підозри за поширення інформації про роботу ППО — СБУ

З початку повномасштабного вторгнення рф понад 200 осіб отримали підозри у поширенні інформації про роботу ППО та інших підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, у більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали агресору інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

«Фактично ці особи допомагали ворогові готувати, здійснювати та коригувати повітряні удари по нашій території, у тому числі з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе», — йдеться у заяві СБУ.

Там зазначили, що підозра була оголошена за ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, Збройних Сил України або інших військових формувань).

Щодо 190 фігурантів обвинувальні акти вже направлені до суду, зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

«Служба безпеки вкотре зазначає заборону знімати та оприлюднювати відео- та фотоматеріали про діяльність Сил оборони та наслідки російських обстрілів», — наголосили в СБУ.

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