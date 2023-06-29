ФОП і мобілізація: все, що треба знати про бронювання, податки та роботу

З початку повномасштабної війни велика кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) долучилася до лав захисників України. Chas News розповідає, чи можуть ФОП у війську займатися підприємницькою діяльність та які особливості оподаткування для них встановлені законом.

Чи можуть ФОП отримати бронь від мобілізації

Ні. Фізична особа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації, як і не може забронювати своїх працівників. Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанова Кабміну № 76, якою затверджено Порядок бронювання, не визначають ФОП у переліку тих, хто може бронювати військовозобов’язаних.

Після затвердження 27 січня 2023 року нового Порядку бронювання в Мінекономіки казали, що ФОП-айтівці можуть отримати бронь через Міністерство цифрової трансформації. Однак у Мінцифри цю інформацію одразу спростували. «Закон і порядок однозначно дозволяють бронювати лише найманих працівників», — пояснив Олександр Борняков, заступник міністра.

У великих ІТ-компаніях також скаржаться на неможливість забронювати ФОП-айтівціві, адже за цією моделлю працює близько 80% фахівців у галузі.

Щоправда, зараз це питання обговорюють у Мінекономіки. 16 червня директор департаменту з економіки безпеки та оборони міністерства Сергій Сметанко розповів, що у відомстві «думають про відповідні зміни до закону», щоби зробити ФОП доступними для бронювання від мобілізації під час воєнного стану. Однак він не назвав жодних термінів, коли ці зміни можуть розробити і тим паче винести на розгляд Верховної Ради.

Чи можуть мобілізовані ФОП займатися підприємницькою діяльністю

Відповідно до ч. 3 ст. 39 закону «Про військовий обов’язок і військову службу», за мобілізованими громадянами не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП. Тобто закривати ФОП не потрібно, це питання можна вирішити на власний розсуд.

Окремо у зазначеній статті прописано, що у разі непровадження підприємницької діяльності нарахування податків і зборів мобілізованим ФОП не здійснюється.

Водночас у законодавстві окремо не визначено, чи можуть мобілізовані ФОП займатися підприємницькою діяльністю.

Як пояснюють у Гельсінській спілці з прав людини, відповідно до закону «Про запобігання корупції», заборона на зайняття іншою оплачуваною діяльністю поширюється на військових посадових осіб ЗСУ та інших військових формувань.

Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» військовими посадовими особами називає військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством.

Тобто мобілізовані ФОП можуть у вільний від служби час займатися підприємницькою діяльність, якщо не є військовими посадовими особами. Щоправда переліку таких посад у законі не наводиться, що потенційно може привести до зловживання контролюючими органами.

Відповідно до закону «Про запобігання корупції», зайняття військовою посадовою особою іншою оплачуваною діяльністю, навіть у вільний від несення служби час, матиме наслідком адміністративну відповідальність за ст. 172-4 КУпАП тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100—8500 грн) з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності.

Мобілізовані ФОП з найманими працівниками: які варіанти

Мобілізовані ФОП можуть на час служби уповноважити іншу особу виплачувати працівникам зарплату. У такому випадку вона має утримувати з цих виплат ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Однак обов’язок сплатити ці податки залишається за ФОПом — протягом 180 календарних днів починаючи з дати демобілізації.

Звітність про нарахований уповноваженою особою ПДФО/ВЗ/ЄСВ протягом строку військової служби подається демобілізованим ФОП у порядку та строки, встановлені ПКУ, без нарахування штрафних і фінансових санкцій.

Мобілізовані ФОП також можуть розірвати трудові договори з працівниками з власної ініціативи. Таке право їм надає п. 10 ч. 1 ст. 40 КЗпП. Однак на цій підставі не можуть бути звільнені «захищені» працівники (вагітні та жінки з дітьми, ст. 184 КЗпП), а також мобілізовані працівники (ст. 119 КЗпП).

При цьому, відповідно до абз. 2 ст. 47 КзпП, мобілізованим ФОП дозволяється відтермінувати здійснення усіх виплат та видачу необхідних документів звільненому працівнику. Вони можуть це зробити без застосування санкцій та штрафів протягом місяця після демобілізації.

Мобілізовані ФОП: що з податками

Мобілізованих ФОП звільнено від нарахування і сплати ПДФО та єдиного податку, а також від подання звітності. Це врегульовано п. 25 підрозділом 10 р. ХХ Податкового кодексу України. Звільнення стосується всіх ФОП й осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і діє весь період їх військової служби і не залежить від наявності найманих працівників, форми оподаткування, а також групи і ставки єдиного податку

Щоби отримати звільнення від ПДФО та ЄП, треба подати в податкову службу за місцем реєстрації ФОПа заяву і копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію. Зробити це можна або одразу по мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).

Мобілізовані ФОП, які не використовують працю найманих працівників, на весь строк військової служби звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за себе, а також від подання звітності п. 9 прим. 2 розд. VIII Закону про ЄСВ)

Чи треба ФОП сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників

ФОП, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ, за мобілізованих найманих працівників, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення. Верховна Рада внесла відповідні зміни до закону про ЄСВ у жовтні 2022 року (п. 9 прим. 20 розд. VIII).

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