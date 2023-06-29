Прикордонники розповіли, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон

У Державній прикордонній службі України проаналізували, які категорії чоловіків перетинали кордон під час війни.
45% чоловіків у віці 18-60 років, які перетинають державний кордон під час повномасштабної війни, є водіями, які працюють на підприємствах.
16% чоловіків, які виїжджають за кордон, є багатодітними батьками, ще 16% — мають інвалідність.
7% є непридатними до військової служби, а 6% — перевізниками гуманітарного вантажу.
10% «виїзних» чоловіків належать до наступних категорій:
- супроводжують осіб з інвалідністю;
- мають службове відрядження;
- заброньовані за органами влади;
- самостійно виховують дитину до 18 років.
За даними прикордонників, через початок літнього сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, зросла до 100-110 тис.
«Багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах», — розповідають у Державній прикордонній службі.
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