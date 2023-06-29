Прикордонники розповіли, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон

У Державній прикордонній службі України проаналізували, які категорії чоловіків перетинали кордон під час війни.

45% чоловіків у віці 18-60 років, які перетинають державний кордон під час повномасштабної війни, є водіями, які працюють на підприємствах.

16% чоловіків, які виїжджають за кордон, є багатодітними батьками, ще 16% — мають інвалідність.

7% є непридатними до військової служби, а 6% — перевізниками гуманітарного вантажу.

10% «виїзних» чоловіків належать до наступних категорій:

супроводжують осіб з інвалідністю;

мають службове відрядження;

заброньовані за органами влади;

самостійно виховують дитину до 18 років.



За даними прикордонників, через початок літнього сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, зросла до 100-110 тис.

«Багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах», — розповідають у Державній прикордонній службі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.