Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 50 одиниць російської техніки (відео)

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за тиждень уразили 50 одиниць російської техніки. Мова йде про танки, артилерію та транспортні засоби.

Про це повідомляє СБУ.

Зокрема, список ворожих втрат доповнили:

5 танків;

3 САУ «Гвоздика»;

2 зенітно-ракетні комплекси;

2 гаубиці Д-30;

станція радіоелектронної боротьби;

16 броньовиків;

23 транспортні засоби;

6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів.

Спільна робота зі Збройними силами України

Разом з артилеристами Збройних сил України додатково уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів.

«Нищимо окупантів до повної перемоги», — додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. показав, як Сили оборони знищують техніку росіян під Бахмутом.

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