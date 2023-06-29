До Києва приїхала екоактивістка Ґрета Тунберг (фото)

У четвер, 29 червня до Києва приїхала шведська екоактивістка Ґрета Тунберг.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Вона входить до складу міжнародної групи, яка працюватиме над тим, щоб оцінити наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС.

Тунберг вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Також екоактивістка пообіцяла, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу для привернення уваги до екологічних наслідків війни.

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