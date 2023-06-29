30 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 30 червня
Сьогодні у світі відзначають:
- Міжнародний день астероїда,
- Міжнародний день парламентаризму.
У Демократичній Республіці Конго — День Незалежності (від Бельгії, 1960).
Гватемала відзначає День збройних сил
Ізраїль — День військово-морських сил
Домініканська Республіка — День вчителя.
Чилі — День пожежника-добровольця.
У Судані сьогодні — День революції.
У Сальвадорі — Банківське свято.
На Філіппінах — День філіппінсько-іспанської дружби.
У Центральноафриканській Республіці — День загальної молитви.
Яке релігійне свято 30 червня
У цей день православні віряни вшановують пам’ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.
Вони були рідними братами у родині знатного перса-язичника. Їхня мати була християнкою і виховала синів у своїй вірі.
Брати служили у війську, якось їх направили до імператора Юліана для мирних переговорів у прикордонних справах.
Там вони застали язичницьке свято і відмовилися взяти в ньому участь. Це викликало гнів Юліана. Він вимагав, щоб Мануїл, Савел та Ісмаїл зреклися християнської віри. Брати відмовились, за що їх піддали мукам і обезголовили.
День ангела 30 червня
Іменини в цей день святкують Йосип, Кирило, Максим, Микита, Савелій, Пелагея.
Які історичні події стались 30 червня
1605 — у Москву урочисто в’їхав Лжедмитрій.
1893 — у Південній Африці, на руднику Яхерсфонтейн знайшли алмаз «Ексельсіор» вагою 995 карат.
1894 — в Лондоні відкрили Тауерський міст.
1908 — в Одесі здійснено перший у Російській імперії політ на аеростаті.
1910 — між Європою і Південною Америкою закінчено укладання телефонного кабелю.
1913 — почалась Друга балканська війна.
1948 — американські вчені Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін оголосили про створення транзистора.
1956 — в США два пасажирських літака зіткнулись над Великим каньйоном — загинули 128 людей.
1971 — після космічного польоту при поверненні на Землю загинув екіпаж «Союз-11».
1992 — ухвалено закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим.
Хто народився 30 червня
1470 — Карл VIII, король Франції (1483—1498).
1789 — Орас Верне, французький живописець-баталіст.
1825 — Ерве Флоримон, французький композитор.
1907 — Роман Шухевич, український політичний і державний діяч, член галицького крайового проводу ОУН.
1911 — Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.
1914 — Володимир Челомей, український вчений-механік, генеральний конструктор радянської ракетно-космічної техніки.
1966 — Майк Тайсон, американський боксер-професіонал, наймолодший чемпіон світу серед важковаговиків.
1975 — Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
1985 — Майкл Фелпс, американський плавець, 14-разовий олімпійський чемпіон.
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