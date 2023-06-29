30 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 30 червня

Сьогодні у світі відзначають:

Міжнародний день астероїда,

Міжнародний день парламентаризму.

У Демократичній Республіці Конго — День Незалежності (від Бельгії, 1960).

Гватемала відзначає День збройних сил

Ізраїль — День військово-морських сил

Домініканська Республіка — День вчителя.

Чилі — День пожежника-добровольця.

У Судані сьогодні — День революції.

У Сальвадорі — Банківське свято.

На Філіппінах — День філіппінсько-іспанської дружби.

У Центральноафриканській Республіці — День загальної молитви.

Яке релігійне свято 30 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.

Вони були рідними братами у родині знатного перса-язичника. Їхня мати була християнкою і виховала синів у своїй вірі.

Брати служили у війську, якось їх направили до імператора Юліана для мирних переговорів у прикордонних справах.

Там вони застали язичницьке свято і відмовилися взяти в ньому участь. Це викликало гнів Юліана. Він вимагав, щоб Мануїл, Савел та Ісмаїл зреклися християнської віри. Брати відмовились, за що їх піддали мукам і обезголовили.

День ангела 30 червня

Іменини в цей день святкують Йосип, Кирило, Максим, Микита, Савелій, Пелагея.

Які історичні події стались 30 червня

1605 — у Москву урочисто в’їхав Лжедмитрій.

1893 — у Південній Африці, на руднику Яхерсфонтейн знайшли алмаз «Ексельсіор» вагою 995 карат.

1894 — в Лондоні відкрили Тауерський міст.

1908 — в Одесі здійснено перший у Російській імперії політ на аеростаті.

1910 — між Європою і Південною Америкою закінчено укладання телефонного кабелю.

1913 — почалась Друга балканська війна.

1948 — американські вчені Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін оголосили про створення транзистора.

1956 — в США два пасажирських літака зіткнулись над Великим каньйоном — загинули 128 людей.

1971 — після космічного польоту при поверненні на Землю загинув екіпаж «Союз-11».

1992 — ухвалено закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим.

Хто народився 30 червня

1470 — Карл VIII, король Франції (1483—1498).

1789 — Орас Верне, французький живописець-баталіст.

1825 — Ерве Флоримон, французький композитор.

1907 — Роман Шухевич, український політичний і державний діяч, член галицького крайового проводу ОУН.

1911 — Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.

1914 — Володимир Челомей, український вчений-механік, генеральний конструктор радянської ракетно-космічної техніки.

1966 — Майк Тайсон, американський боксер-професіонал, наймолодший чемпіон світу серед важковаговиків.

1975 — Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

1985 — Майкл Фелпс, американський плавець, 14-разовий олімпійський чемпіон.

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