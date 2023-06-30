Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2023 року

Ворог продовжує зосереджуватись на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — за добу відбулось 31 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське, Кіндратівка і Юнаківка на Сумщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. Завдав авіаударів в районах Біла Гора та Диліївка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах міста Мар’їнка та Побєди і Новомихайлівки. У той же час, ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка Запорізької області та Молодіжне, Інгулець і Антонівка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, П’ятихатки і Лобкове Запорізької області; Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

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