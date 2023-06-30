Генерал Сергій Суровікін був таємним членом ПВК «Вагнер» — CNN

Російський генерал Сергій Суровікін був таємним високопоставленим членом ПВК «Вагнер».

Про це із посиланням на таємні документи повідомляє CNN.

Вони свідчать, що Суровікін є у списку із близько 30 російських військових та розвідників, які також є членами ПВК «Вагнер». Сам Суровікін не з’являвся на публіці з 24 червня, коли записував відео до Євгенія Пригожина із проханням припинити заколот проти російської влади.

У CNN зазначають, що поки невідомо про обставини VIP-членства у ПВК «Вагнер» та чи є в цьому фінансова вигода.

Нагадаємо, кілька місяців Суровікін був командувачем російських військ в Україні, але у січні 2023 його замінили.

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