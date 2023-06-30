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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 30 червня 2023 року

30.06.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 560 окупантів, 11 артилерійських систем та засіб ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 30 червня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 228340 (+560) осіб,
  • танків — 4041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 7863 (+6) од,
  • артилерійських систем — 4127 (+11) од,
  • РСЗВ — 630 (+3) од,
  • засоби ППО — 389 (+1) од,
  • літаки — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3519 (+6),
  • крилаті ракети — 1261 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6785 (+5) од,
  • спеціальна техніка — 569 (+0).

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