СБУ викрила нардепа, який обіцяв допомогти іноземцю за $50 тис.

СБУ викрила народного депутата, який за $50 тис. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції.

Для цього він «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб скасувати рішення Державної міграційної служби України про відмову іноземцю у статусі біженця. Першу частину коштів нардеп отримав, під час передачі другого «траншу» його і викрили.

Парламентарю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Ім’я депутата не називають, однак в ОГП зазначили, що він є головою підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Цю посаду обіймає Сергій Алєксєєв, нардеп від «Європейської Солідарності».

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