Сили ППО знищили 10 «шахедів», якими атакували Запорізьку область

Уночі 30 червня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку дронами Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотники запустили зі східного узбережжя Азовського моря. Всього зафісували 13 дронів та чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300.

Були атаковані військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області. Сили ППО збили 10 із 13 безпілотників, минулось бех жертв.

Нагадаємо, 29 червня через обстріл «Пункту незламності» в Херсоні, загинули двоє людей.

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