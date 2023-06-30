Окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС — розвідка

Окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Першими зі станції поїхали троє співробітників «Росатому», також евакуюватися рекомендували українським співробітникам, які підписали контракт з росіянами. Вони мають покинути ЗАЕС до 5 липня.

Окрім цього, відомо про від’їзд до Криму начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева. На території самої станції та в Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Персоналу, що залишається на станції, наказали «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Раніше начальник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що росіяни завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС.

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