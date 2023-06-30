Трамп заявив, що Україні, можливо, «доведеться поступитись територіями» заради миру

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що після заколоту Пригожина США повинні виступити посередником для «мирного врегулювання» між росією та Україною.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому він заявив, що Києву, ймовірно, «доведеться поступитись частиною території росії».

«Я думаю, вони (українці — Прим. ред.) матимуть право залишити собі більшу частину того, що здобули, і я вважаю, що росія також погодиться на це. Нам потрібний правильний посередник або перемовник, а в нас його зараз немає», — додав Трамп.

Також він зазначив, що заколот Пригожина ослабив путіна, але альтернативою російському президенту на посту глави держави може «бути хтось кращий, а може — хтось набагато гірший».

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