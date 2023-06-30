ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках (фото)

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На напрямках Левадне — Приютне, Мала Токмачка — Очеретувате ЗСУ мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

На напрямку Привілля — Залізнянське українці також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На флангах Бахмута ЗСУ продовжують тиснути на противника, вибивають з раніше захоплених позицій.

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