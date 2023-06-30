ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина, – Буданов 

Після спроби збройного заколоту в РФ ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Delo.ua.

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“Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України, тому в мене був хороший настрій”, ― описав начальник ГУР МО Кирило Буданов власні відчуття від новини про початок бунту Пригожина.

Буданов підтвердив, що про наміри здійснити подібні дії всередині Росії українській розвідці було відомо давно.