Укрпошта разом із ГУР випустила нові марки до річниці звільнення Зміїного

“Укрпошта” разом із Головним управлінням розвідки представили нову колекцію марок. На них зображено воїна зі зброєю напоготові, а також окремо – емблема ГУР. Кошти від продажу планують направити на “дещо, що здатне захистити наші міста від ракет, запущених з кораблів, та розблокувати шлях для цивільних суден”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інформатор.

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“Що рік тому 30 червня було звільнено острів Зміїний. Таким чином українські захисники показали світові, що російський “панцир” зовсім не такий міцний, як ворог намагається показати. Водночас, відзначити цю подію він запропонував доволі просто – допомогти військовим зробити ще більше подібних “позитивних днів” – зазначив гендиректор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.

“Для цього Укрпошта разом з ГУР створили благодійний поштовий випуск, який відсьогодні ви можете придбати у наших відділеннях, онлайн-магазині, Amazon та eBay. Кошти від продажу марок спрямуємо на дещо, що здатне захистити наші міста від ракет, запущених з кораблів та навіть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів”, – написав Ігор Смелянський.

Він не став уточнювати в дописі, про що саме йде мова. Проте, це розкривається в зображенні, що він прикріпив до посту. На ньому показані морські дрони, які використовуються для атаки по надводним цілям. Це також відповідає опису щодо захисту від ракет, запущених з моря, оскільки знищений корабель запустити нічого не зможе.

Крім цього Смілянський також нагадав, що існує можливість замовити мерч із гаслами “Тотальне шумопогашення” та “Зберігай тишу в спокої”. Також він подякував ГУР за роботу для захисту країни. Наприкінці публікації він ще й натякнув, що протягом дня мають бути й інші цікаві новини.