СБУ затримала російських агентів, які наводили ракети окупантів на Харків

СБУ затримала російських агентів, які наводили російські «Смерчі» та «Урагани» на Харків.

До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Їх цікавили задіяні в контрнаступі підрозділи та пункти зберігання іноземного озброєння.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган».

Серед завербованих зрадників був і колишній викладач місцевого військово-навчального закладу. Російським агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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