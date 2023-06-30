У столиці презентували монографії про Софію Київську та Володимира Великого

У Софії Київській історикиня Надія Нікітенко презентувала свої монографії “Свята Софія Київська 1011 – 1018” та “Софія Київська Володимира Великого”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“У мене таке відчуття, що коли я припиню вивчати Софію та писати про неї, уже можна й не жити, бо не цікаво буде. Такий мій образ життя. Я вважаю, що ми маємо вивчати цю пам’ятку й розказувати, який у нас є чудовий храм”, – сказала Нікітенко.

Свої наукові дослідження авторка виклала в монографії «Свята Софія Київська 1011 – 1018». Згідно з висновками Нікітенко, заклав собор саме Володимир у 1011 році, а освятив Ярослав у 1018 році. Науковиця зауважила, що дата 1011 рік свідчить про те, Софія Київська з’явилася на ціле людське покоління раніше за Софію у Полоцьку (середина 11 ст.) та Новгороді (1050 рік), що руйнує міф про “три братніх народи з однієї колиски”.

“У давньоруських святцях збереглися точні дні освячення Софії: закладання відбулося 4 листопада, а освячення 11 травня. З графіті в соборі, які вже датовані, ми можемо зрозуміти, що у 1018 році споруда вже стояла. Також ми знаємо, що такі храми освячували тільки у неділю. Відтак, якщо накласти ці дні на тодішній календар, то другому десятилітті 11 ст. 4 листопада припадає тільки на неділю 1011 року, а 11 травня – на неділю 1018 року”, – пояснює Нікітенко.

Історикиня підкреслила, що відповідь про час заснування Софії знаходить у самому соборі. На її думку, лише комплексний підхід – одночасне вивчення архітектури, писемних джерел, графіті, мозаїки та фресок, може висвітлити найперші роки існування цієї пам’ятки, бо “вона створювалася як єдиний комплекс, згідно з тодішнім світоглядом”.

Зокрема, така методологія втілилася і в першій, і в другій монографії «Софія Київська Володимира Великого». Остання містить близько 600 сторінок докладного тексту та ілюстрацій.

“Образ Володимира на обкладинці не вигаданий. Він взятий з фрески явлення Архангела Михаїла Ісусу Навину. У профілі Ісуса Навина явно простежуються нордичні риси самого Володимира, такі, що зображувалися на монетах за часів його правління”, – сказала дослідниця.

Привітати науковицю прийшли колеги та друзі. Під час заходу також виступив ансамбль солістів “Благовіст”. Музиканти виконали кілька хорових творів, зокрема, “Радуйтеся, праведники!” Максима Березовського та “Молитва за Україну” Миколи Лисенка.

Надія Нікітенко — українська історикиня-культурологиня, музеєзнавиця, докторка історичних наук, дослідниця Софії Київської. Професорка. Заслужений працівник культури України. Серед її доробку є книги “Бароко Софії Київської”, “Мозаїки та фрески Софії Київської”, “Ангели Софії Київської. Паломництво до святині”, “Свята Софія Київська: історія в мистецтві”.