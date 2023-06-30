Сума прямих збитків від підриву Каховської ГЕС складає $2 млрд — KSE

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд.

Про це повідомили у Київській школі економіки (KSE).

Великих втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. На Миколаївщині підтоплено понад 500 приватних будинків в сільській місцевості. У Херсонській області точну кількість встановити неможливо через часткову окупацію. Однак це приблизно 20-30 тис помешкань. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн.

Також Україні доведеться витратити додаткові кошти на будівництво водогонів, оскільки через спустошення Каховського водосховища без водопостачання може залишитися значна частина населення. Для ліквідації наслідків знищення ГЕС погоджене виділення $41 млн на будівництво магістральних водогонів.

$586 млн збитків повʼязані безпосередньо з руйнуванням Каховської гідроелектростанції та дамби. Загальні збитки енергетиці сягнули $624 млн. Потреби на побудову нової ГЕС аналогічної потужності складають близько $1 млрд.

Збитки транспортній інфраструктурі сягнули $311 млн. Від повені постраждали понад 290 км доріг, а частина мостів та менших дамб у Миколаївській та Херсонській областях були тимчасово затоплені.

Промислові підприємства та інший бізнес за попередніми оцінками втратили вже $105 млн. Для сільського господарства збитки склали $25 млн. Орієнтовна сума втрат, яких зазнало навколишнє середовище, оцінюється у $1,5 млрд.

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