Зеленський підписав закон про виплати та відпустки для військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон про виплати та відпустки військовим. Відмітка про це з’явилася на сторінці документу на сайті парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт №9342 28 червня.

Основні положення законопроєкту №9342:

Військовослужбовцям щомісячно може виплачуватися додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Хто саме та скільки отримує визначає Кабмін, тобто на законодавчому рівні затверджена чинна практика;

Встановлюється доплата строковикам у розмірі 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс.

Поранені, визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів будуть отримувати два місяці виплати за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткову виплату 20100 грн за порядком КМУ.

Родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ.

Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тис грн за порядком КМУ.

На час воєнного стану встановлюються наступні відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами, а для для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої. Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів.

Безперервна відпустка на лікування може становити не більше 4 місяців.

Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.

Строковики можуть переходити на мобілізацію за бажанням.

Також до цього законопроєкту включили правку, яка звузила можливості для відстрочки від мобілізації. Раніше її могли отримати військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи. Відтепер відстрочку надаватимуть лише у випадку, якщо у родині нікому за ними доглядати.

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