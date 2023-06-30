Українські військові перехопили ініціативу і просуваються під Бахмутом – Міноборони

Сили оборони України перехопили стратегічну ініціативу і просуваються біля Бахмута Донецької області.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Українські Сили оборони впевнено рухаються по флангах довкола Бахмута. Втім, окупанти підтягнули до району велику кількість сил”, – сказала вона і додала, що ворог має перевагу за кількістю людей і зброї.

“У саме місто ми не заходили. Але ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста. Однак основні бої зараз точаться довкола. Можна говорити про те, що наступ йде на декількох напрямках. Це не тільки фланги, а значно ширший зараз фронт”, – розповіла вона.

На півдні України Сили оборони рухаються з різним успіхом. За словами Маляр, “у цьому районі наразі відбувається вирівнювання фронту для того, аби зайняти і закріпитися на потрібних рубежах. Десь бувають дні, коли це понад один кілометр, десь буває менше, по-різному”, – сказала вона.