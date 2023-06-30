В Україні з 1 липня почнуть впроваджувати інститут помічника ветерана у чотирьох пілотних регіонах

Пілотний проєкт стартує з 1 липня у чотирьох областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській. Це будуть спеціально підготовлені з відповідними повноваженнями представники громади, які допомагатимуть українським захисникам і захисницям адаптуватися до цивільного життя після повернеться з фронту. Отримати належні послуги та соціальні гарантії, пройти програми підвищення кваліфікації та працевлаштуватись, тобто всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів — повинні знаходити супровід і підтримку з боку такого помічника.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.
Читай також: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
«Загальна чисельність помічників ветерана у пілотному проєкті — 400 осіб. Подача заяв та конкурсний відбір кандидатів відбуватиметься за допомогою сучасних цифрових рішень через інформаційний портал Е-ветеран. Пріоритет у відборі надаватиметься ветеранам й ветеранкам, членам їхніх сімей, а також членам родин загиблих воїнів, які готові за принципом “рівний-рівному” допомагати демобілізованим захисникам і захисницям», — розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Майбутніх помічників ветерана готуватимуть у центрах ветеранського розвитку на базі визначених закладів вищої освіти. Один з таких центрів вже відкрито у місті Дніпро на базі Університету митної справи та фінансів. А у партнерстві з Міносвіти розроблені спеціальні навчальні програми для підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх родин.
Пілотний проєкт триватиме до кінця поточного року, надалі буде поширений по всій території України.
- В Україні запрацювала додаткова гаряча лінія юридичної допомоги для родичів зниклих безвісти
- Латвійський виробник дронів побудує завод в Україні
- Україна буде із західними літаками, залишилися лише технічні моменти, — Ігнат
- Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
- ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
- Українська формула миру передбачає у тому числі запуск процесів саморуйнації Росії – Данілов
- Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила
- У застосунку “Дія” з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП
- Philip Morris інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва на Львівщині