В Україні з 1 липня почнуть впроваджувати інститут помічника ветерана у чотирьох пілотних регіонах

Пілотний проєкт стартує з 1 липня у чотирьох областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській. Це будуть спеціально підготовлені з відповідними повноваженнями представники громади, які допомагатимуть українським захисникам і захисницям адаптуватися до цивільного життя після повернеться з фронту. Отримати належні послуги та соціальні гарантії, пройти програми підвищення кваліфікації та працевлаштуватись, тобто всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів — повинні знаходити супровід і підтримку з боку такого помічника.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

Читай також: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

«Загальна чисельність помічників ветерана у пілотному проєкті — 400 осіб. Подача заяв та конкурсний відбір кандидатів відбуватиметься за допомогою сучасних цифрових рішень через інформаційний портал Е-ветеран. Пріоритет у відборі надаватиметься ветеранам й ветеранкам, членам їхніх сімей, а також членам родин загиблих воїнів, які готові за принципом “рівний-рівному” допомагати демобілізованим захисникам і захисницям», — розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Майбутніх помічників ветерана готуватимуть у центрах ветеранського розвитку на базі визначених закладів вищої освіти. Один з таких центрів вже відкрито у місті Дніпро на базі Університету митної справи та фінансів. А у партнерстві з Міносвіти розроблені спеціальні навчальні програми для підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх родин.

Пілотний проєкт триватиме до кінця поточного року, надалі буде поширений по всій території України.