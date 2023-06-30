ДБР хоче для нардепа Алєксєєва арешт із заставою в 10 млн грн

Державне бюро розслідувань вимагатиме у суді обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алексєєву («Європейська солідарність») у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 млн грн.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора ДБР Олександр Удовиченко.

«Слідчі, прокурори, оперативні співробітники діяли в межах кримінальної справи. Докази є досить вагомими, щоб звернутись до суду з клопотанням до обрання запобіжного заходу з обранням застави в 10 млн грн», — заявив Удовиченко.

Він також наголосив, що розслідування ще триває.

При цьому заступник генпрокурора Антон Войтенко розповів, що клопотання про арешт вже скеровано до Личаківського районного суду Львова.

Нагадаємо, зранку СБУ повідомила, що викрила нардепа Алексєєва, який за $50 тис. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції. За даними слідства, парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Сам Алексєєв звинуватив правоохоронців у виконанні «політичного замовлення». «Справи там ніякої немає і взагалі бути не може. Це пов’язано з адвокатською діяльністю фірми, яку я заснував. Жодних доказів немає взагалі», — запевняє нардеп.

У «Європейській солідарності» також заявили, розцінюють дії правоохоронців, «як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата».

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