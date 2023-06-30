Зеленський доручив посилити захист північних кордонів України

Президент Володимир Зеленський доручив посилити оборону північних кордонів України. Про це він повідомив за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Голова держави розповів, що окрему доповідь щодо ситуації у Білорусі зробили Служба зовнішньої розвідки, Держприкордонслужба, СБУ та ГУР.

«Рішенням Ставки — Головкому Залужному та командувачу «Півночі» Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку», — проінформував Зеленський.

Нагадаємо, після провалу заколоту «вагнерівців» Олександр Лукашенко запросив до Білорусі ватажка ПВК Євгена Пригожина та його найманців.

При цьому спочатку президент Зеленський заявив, що перекидання найманців не несе серйозної загрози для України через їх невелику кількість.

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