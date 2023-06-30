Чехія надасть Україні 1,8 млн євро на допомогу переселенцям та розмінування

Чехія надасть Україні 45 млн крон (близько 1,8 млн євро) для допомоги внутрішнім переселенцям і розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

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Україна отримає дві дотації від Чехії. Першу – у розмірі 25 млн крон (майже 1 млн євро), отримає Дніпропетровська область. Кошти спрямують на допомогу тим, хто був змушений покинути свої будинки через повномасштабне вторгнення РФ.

Друга дотація у розмірі 20 млн крон буде спрямована на розмінування територій України. Передбачається, що проєкт сприятиме підвищенню безпеки жителів і дасть змогу людям повернутися у свої рідні домівки.

“Незважаючи на те, що Росія все ще воює в Україні, ми вже намагаємося допомогти якнайшвидше стабілізувати ситуацію в країні”, – наголосив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Крім того, 15 млн крон (близько 625 тисяч євро) буде спрямовано Молдові на охорону кордону. Ці кошти допоможуть краще захищати сухопутний кордон країни, який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перетнули понад 800 тисяч переселенців.